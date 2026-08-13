Gesellschaft
Servicezeit-Reportage: Der Haushalts-Check mit - Yvonne Willicks
Das Verbraucher- und Ratgebermagazin im WDR-Fernsehen. Verbrauchertipps für jeden Tag. Wirklich preiswert? Wirklich praktisch? Wirklich lecker?
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- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 11.09.2026
Ob Gesundheit oder Geld, Wohnen oder Ernährung, Multimedia oder Verkehr – "Servicezeit" beleuchtet Hintergründe, schafft Orientierung und gibt praktische Ratschläge - und zwar unabhängig und neutral.