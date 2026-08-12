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Gesellschaft

Servicezeit-Reportage: Der Gesundheitskompass - mit Dr. med. Esser

Wenn jede Sekunde zählt, darf das Rettungssystem nicht versagen. Doch Notaufnahmen und Rettungsdienste arbeiten immer häufiger am Limit. Was muss sich ändern?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 10.09.2026

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Servicezeit

Dr. Heinz-Wilhelm Esser begleitet Rettungskräfte, Leitstellen und Notaufnahmen. Er zeigt, warum Notfälle oft zu spät erkannt werden und welche Folgen Überlastung für Patienten haben kann.

Anhand bewegender Schicksale wird deutlich, worauf es im Ernstfall ankommt: Ulf erlebt stundenlange Wartezeiten in der Notaufnahme, während Tobias nach einem Herzstillstand nur dank schneller Hilfe überlebt. Dr. med. Esser untersucht, warum lebensrettende First-Responder-Apps nicht überall genutzt werden, begleitet eine Telerettungsärztin im Einsatz und fragt nach, wo das Rettungssystem verbessert werden muss. Außerdem zeigt er, was jeder Einzelne tun kann, um die Überlebenschancen im Notfall zu erhöhen.

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