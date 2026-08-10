Gesellschaft
Servicezeit-Reportage: Ausgerechnet - Steak
Discounter-Steak oder teure Importware: Was kommt besser auf den Grill? Daniel Aßmann macht den großen Geschmackstest und blickt hinter die Kulissen der Fleischindustrie.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 08.09.2026
Gemeinsam mit einem Grill-Experten und einer Footballmannschaft vergleicht Reporter Daniel Aßmann abgepackte Steaks aus dem Discounter mit Markenware aus Südamerika. "Deutschlands Fleischpapst" Lucki Maurer verrät, worauf es beim perfekten Steak ankommt.
Außerdem geht "Ausgerechnet Steak" der Frage nach, wer am Geschäft mit dem Rumpsteak verdient. Daniel Aßmann besucht einen Mastbetrieb mit Haltungsform 3, begleitet Tiere in einem Schlachthof auf ihrem letzten Weg und erlebt Momente, die ihn nachhaltig zum Nachdenken bringen. Dabei zeigt die Reportage, wie Aldi, Lidl und Co. zunehmend auf höhere Haltungsformen und die sogenannte "5D"-Herkunft aus Deutschland setzen.