Gesellschaft
Servicezeit-Reportage: Der Haushalts-Check mit - Yvonne Willicks
Sauberes Geschirr auf Knopfdruck – aber wie bleibt die Spülmaschine dauerhaft fit? Yvonne Willicks geht den größten Irrtümern und offenen Fragen auf den Grund.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 06.08.2026
- 12:15 - 12:45 Uhr
Gemeinsam mit einem Kundendiensttechniker prüft Yvonne Willicks, welche Pflege wirklich nötig ist. Im Fokus steht das Eco-Programm: Spart es tatsächlich Energie und Geld oder schadet es der Maschine auf Dauer?
Ein Langzeittest im Labor liefert überraschende Ergebnisse zur ökologischen und wirtschaftlichen Bilanz des Eco-Programms. Außerdem untersucht der Haushalts-Check, welches Reinigungsmittel am besten sauber macht: klassische Tabs, All-in-One-Pods oder Pulver. Mikrobiologe Prof. Dirk Bockmühl erklärt, worauf es für glänzende Ergebnisse wirklich ankommt.