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Gesellschaft

Servicezeit-Reportage: Der Gesundheitskompass - mit Dr. med. Esser

Notaufnahmen überlastet, Rettungsdienste am Limit: Dr. Heinz-Wilhelm Esser zeigt, warum im Ernstfall jede Sekunde zählt und wo das System Leben retten könnte.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.08.2026
12:22 - 12:52 Uhr

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Servicezeit

Ob lange Wartezeiten in der Notaufnahme, Herzstillstand oder Notruf-Leitstelle: Dr. Esser begleitet Retter im Einsatz und fragt nach, weshalb wichtige Chancen zur Rettung von Menschenleben oft ungenutzt bleiben.

Anhand bewegender Schicksale zeigt die Doku die Schwächen, aber auch die Möglichkeiten des Rettungssystems. Warum hängt die Überlebenschance bei einem Herzstillstand mitunter vom Wohnort ab? Welche Rolle spielen Ersthelfer-Apps, Telenotärzte und moderne Leitstellen? Und was kann jeder Einzelne tun, um im Notfall Leben zu retten?

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