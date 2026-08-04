Gesellschaft
Servicezeit-Reportage: Wer kann das bezahlen?
Wie viel Geld bleibt nach Miete, Lebensmitteln und Freizeit übrig? Anna Planken schaut dorthin, wo sonst kaum jemand Einblick bekommt: in die privaten Finanzen von Menschen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 02.09.2026
In "3 Menschen – 3 Budgets" erzählen ein Gastronom, ein Rentner und eine junge Vermögensaufbauerin von Einkommen, Ausgaben und Wohnkosten. Wie unterschiedlich leben sie und welche Strategien stecken dahinter?
Timon aus Wuppertal verdient mal mehr, mal weniger, muss aber eine große Wohnung finanzieren. Rentner Konrad kommt mit kreativen Ideen über die Runden. Conny aus Köln lebt im Campervan, spart konsequent und hat bereits ein sechsstelliges Vermögen aufgebaut. Drei Menschen, drei Wohnmodelle – und überraschende Einblicke in ihren Umgang mit Geld.