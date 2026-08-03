Gesellschaft
Servicezeit-Reportage: Ausgerechnet - Wasser
Mineralwasser gilt als rein, gesund und natürlich. Doch ist das teure Markenwasser wirklich besser als Leitungswasser? Daniel Aßmann macht den großen Wasser-Check.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 01.09.2026
In "Ausgerechnet – Wasser" besucht Daniel Aßmann einen Mineralbrunnen, spricht mit Experten und testet gemeinsam mit einer Comedienne und einem Wasser-Sommelier: Schmeckt man den Unterschied zwischen Marke und Discounter wirklich?
Wie viele Mineralstoffe braucht gutes Wasser tatsächlich? Und was steckt hinter den Werbeversprechen der Hersteller? Ernährungsmedizinerin Dr. Viola Andresen klärt auf. Außerdem begleitet Daniel die Aufbereitung von Trinkwasser und geht der Frage nach: Ist Leitungswasser am Ende genauso gut wie Mineralwasser – nur deutlich günstiger?