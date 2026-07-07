Servicezeit-Reportage: 2 für 300

Immer wieder blicken sie zurück auf ihren ersten Trip und erinnern sich an ihre Lieblingsorte. Die beiden entdecken aber auch eine Stadt im Wandel. Schnell wird klar: Hotels, Restaurants und Museen sind teurer geworden - und Amsterdam voller.



Rund 23 Millionen Besucher reisen jedes Jahr in die Grachtenmetropole. Die Stadt reagiert kreativ und lenkt Besucher stärker in andere Viertel - zum Beispiel nach Amsterdam Noord. Auf dem Gelände der ehemaligen NDSM-Werft erleben Tamina und Uwe, wie dynamisch sich dieser Teil der Stadt verändert. Zwischen Graffiti, neuen Cafés und innovativen Ideen für urbanes Leben tauchen sie im STRAAT Museum in die internationale Welt der Street-Art-Kunst ein.



Auch das Thema nachhaltiger Tourismus spielt eine Rolle. Gemeinsam mit sogenannten "Changemakern" treffen Tamina und Uwe Menschen, die Amsterdam lebenswerter machen wollen. Sie besuchen ein veganes Community-Restaurant, in dem Essen bewusst bezahlbar bleibt. Dabei geht es immer wieder darum: Wie kann man ein guter Gast in einer vollen Stadt sein?



Natürlich fehlen auch die klassischen Amsterdam-Momente nicht: shoppen in "De 9 Straatjes", warmer Appeltaart, Fahrräder im Dauerstrom und eine romantische Grachtenfahrt im Abendlicht. Am Ende stellen Tamina und Uwe fest: Amsterdam verändert sich weiter - weniger durch spektakuläre neue Architektur, sondern im Kleinen: in den Vierteln, durch Ideen und Menschen, die die Stadt neu denken.