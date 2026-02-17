Gesellschaft
Das neue Geschäft der Tabakindustrie – ECHT?
„White Snus“ ist in Deutschland eigentlich illegal. Trotzdem erleben die Nikotinbeutel einen regelrechten Hype - vor allem unter Jugendlichen.
Während die Tabakindustrie sie als gesündere Alternative zur Zigarette vermarktet, schlagen Ärzte und Suchtforscher Alarm: Der Konsum kann schwere gesundheitliche Folgen haben. Reporter Timm Giesbers checkt: Wie leicht kommt man in Deutschland an „White Snus“?
Wie wirkt der Nikotinkick - und welche Risiken gehen Konsumenten ein? Woher haben die Nikotinbeutel ihren angeblichen Coolnessfaktor und was hat die Tabakindustrie damit zu tun?
„Servicezeit-Reportage“ spricht mit Experten, Nutzern und Schülern über die Risiken von Nikotinbeuteln und zeigt, wie gefährlich der Konsum wirklich ist.