Gesellschaft
„Im Herzen jeck“ – Leben für den Kölner Karneval
Warum feiern wir Karneval? Was ist das Besondere daran? Die Lokalzeit aus Köln erzählt besondere Geschichten von Menschen, die hundert Prozent jeck sind, Karneval lieben und leben.
Was motiviert sie? Was eint sie? Und was unterscheidet sie voneinander? Der Film taucht in die bunte und facettenreiche Welt des Kölner Karnevals ein und zeigt, wie lebendig das Brauchtum ist, das seit mehr als 200 Jahren von den Kölner Jecken gelebt wird.