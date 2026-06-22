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Servicezeit-Reportage

Goldgelb, außen knusprig und innen weich: Pommes sind hierzulande äußerst beliebt. Aber was macht die perfekte Fritte aus?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 21.07.2026

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Servicezeit

Um das herauszufinden bricht der Vorkoster auf zu einer Imbisstour im Dreiländereck - denn auch bei unseren Nachbarn gelten Fritten praktisch als Kulturgut! Von Aachen geht es in die Niederlande und zur vermeintlichen Geburtsstätte der Pommes: nach Belgien.

Unterstützung bekommt Björn Freitag von Imbisskritiker Henning Prinz. Wie unterscheiden sich die Fritten-Kulturen? Und wo schmecken sie am besten?

Nicht nur an der Imbissbude lassen sich die Deutschen ihre Pommes schmecken, sondern gern auch zuhause. Dafür greifen sie zur Tiefkühlware aus Discounter und Supermarkt. Fritteuse, Backofen oder Heißluftfritteuse - in welchem Gerät werden Pommes besonders knusprig und lecker? Zusammen mit Moderatorin und Hauswirtschaftsmeisterin Yvonne Willicks gibt der Vorkoster Tipps, wie die Pommes möglichst perfekt werden.

Außerdem darf Björn Freitag einen Blick hinter die Kulissen der Pommes-Herstellung werfen. Und forscht nach: Ist Acrylamid noch immer ein Problem bei Pommes? Worauf können Fritten-Fans achten?

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