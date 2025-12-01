Gesellschaft
Adventskalender unter der Lupe
Adventskalender unter der Lupe: lohnt sich der vorweihnachtliche Hype? Außerdem: Welche Winterdecke passt zu mir? Der große Praxistest – Fast Food in gesund: geht das? – Labortest Fitnessmatten – Nusschneckenkranz: der Brunch-Star
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 19.12.2025
Ob Gesundheit oder Geld, Wohnen oder Ernährung, Multimedia oder Verkehr – "Servicezeit" beleuchtet Hintergründe, schafft Orientierung und gibt praktische Ratschläge - und zwar unabhängig und neutral.