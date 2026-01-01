Gesellschaft
Sehen statt Hören vom 30. Januar 2026
"Sehen statt Hören" ist das einzige TV-Magazin für Menschen mit Hörbehinderung in Gebärdensprache. Offene Untertitel sind fester Bestandteil der Sendung und kein Zusatzangebot.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 30.01.2026
- 11:55 - 12:25 Uhr
In wöchentlich 30 Minuten bietet das vom BR produzierte und in allen Dritten Programmen ausgestrahlte Magazin Themen aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Ein barrierefreies Angebot für alle, die sich von diesem besonderen Magazin angesprochen fühlen.