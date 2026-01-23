Sehen statt Hören vom 27. Februar 2026

Vom Teamplayer zum Solisten

Auch Miki steht vor einer besonderen Herausforderung: Er ist zwar jahrzehntelang Teil von Theaterensembles und stand schon zigmal auf der Bühne, doch allein aufzutreten - nur mit Körper, Mimik und visuellen Gebärden - das ist Neuland für ihn. Zweifel, Perfektionsansprüche und körperliche Beschwerden begleiten ihn bis kurz vor seinem Auftritt – und machen seine Entscheidung alles andere als selbstverständlich. Doch: Er traut sich alleine auf die Bühne.