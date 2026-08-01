Gesellschaft
SCHWEIZWEIT: Von Kunst und Natur
Joseph Chalverat, Zeichner aus dem Schweizer Jura, hat sein Leben der Beobachtung der Natur gewidmet - und zwar mit Pinsel, Fernglas und unerschöpflicher Leidenschaft.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 23.08.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
Chalverat ist in einem Bauerndorf aufgewachsen und studierte später Biologie und Kunst. Seine Kunst ist immer auch Naturbeobachtung: Wer ein Tier zeichnen will, muss es durch und durch kennen, muss es fühlen können und in seiner Bewegung begreifen.
Zusammen mit dem Bildhauer und langjährigen Freund Hervé Bénard hat Chalverat außerdem Dinosaurierskulpturen erschaffen – gigantische Projekte, die Wissenschaft und Handwerk vereinen.