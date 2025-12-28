Hauptnavigation

SCHWEIZWEIT: Sprung in die Vergangenheit

Mit 60 Jahren zurück in die Luft – ein Freestyle-Pionier wagt noch einmal den doppelten Salto.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.01.2026
18:30 - 19:00 Uhr

In den 1980er- und 1990er-Jahren bereisten Stéphane Ciompi und seine Freunde, Pioniere des Freestyle-Skifahrens, Europa mit ebenso bunten wie spektakulären Shows. Es war eine wilde Zeit ohne Normen und Vorschriften – dafür mit neonfarbenen Skianzügen.

40 Jahre später, zu seinem 60. Geburtstag, stellt sich Stéphane Ciompi der ultimativen Herausforderung: Er will seinen charakteristischen Sprung, einen doppelten Salto mit Drehung, noch einmal wagen. Eine emotionale Reise, bei der die ganze Familie mitfiebert.

