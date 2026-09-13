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"SCHWEIZWEIT": Logo "SCHWEIZWEIT". Links 2 Menschen auf einem Steg am See mit Bergen im Hintergrund. In der Mitte auf dem Steg steht ein großes Bild auf dem Berge mit einem geschwungen Weg zu sehen sind.

Gesellschaft

SCHWEIZWEIT: Spiderwoman – Vom Klettern und Träumen

Die Spitzenkletterin Katherine Choong erzählt von ihrem Leben, das untrennbar mit dem Klettern verbunden ist. Bereits im Primarschulalter entdeckte sie ihre Leidenschaft für den Fels.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.10.2026
18:30 - 19:00 Uhr

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schweizweit

SCHWEIZWEIT

Sie wurde später zur ersten Schweizerin, die eine Route im Schwierigkeitsgrad 9A meisterte. Aufgewachsen im Kanton Jura, lebt sie heute mit ihrem Partner in einem kleinen Dorf zwischen zwei Felswänden.

Der Film begleitet Katherine Choong, die immer mal wieder als Spiderwoman bezeichnet wird, bei anspruchsvollen Kletterprojekten in freier Natur und zeigt sie im Austausch mit ihrer Familie. Besonders am Herzen liegt ihr das ehrenamtliches Engagement, mit dem sie geflüchteten Menschen kostenlose Kletterkurse anbietet.

"Spiderwoman" ist eine Geschichte über Leidenschaft und das Überwinden von Grenzen – an der Wand wie im Leben.

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