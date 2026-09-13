Gesellschaft
SCHWEIZWEIT: Spiderwoman – Vom Klettern und Träumen
Die Spitzenkletterin Katherine Choong erzählt von ihrem Leben, das untrennbar mit dem Klettern verbunden ist. Bereits im Primarschulalter entdeckte sie ihre Leidenschaft für den Fels.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 04.10.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
Sie wurde später zur ersten Schweizerin, die eine Route im Schwierigkeitsgrad 9A meisterte. Aufgewachsen im Kanton Jura, lebt sie heute mit ihrem Partner in einem kleinen Dorf zwischen zwei Felswänden.
Der Film begleitet Katherine Choong, die immer mal wieder als Spiderwoman bezeichnet wird, bei anspruchsvollen Kletterprojekten in freier Natur und zeigt sie im Austausch mit ihrer Familie. Besonders am Herzen liegt ihr das ehrenamtliches Engagement, mit dem sie geflüchteten Menschen kostenlose Kletterkurse anbietet.
"Spiderwoman" ist eine Geschichte über Leidenschaft und das Überwinden von Grenzen – an der Wand wie im Leben.