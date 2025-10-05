Gesellschaft
SCHWEIZWEIT: Sara, das Cello und der Schnee
Sara Oswald lebt mit ihrer Hündin und ihrem Cello im Schweizer Bergdorf Leysin. Sie hat ihr Cello immer dabei, wenn sie andere Musiker trifft, aber auch auf Skitouren und Bergwanderungen.
- 05.10.2025
- 18:30 - 19:00 Uhr
Das Filmteam begleitet die professionelle Musikerin von Leysin bis zur Valsoreyhütte am Grand Combin – und lauscht den Klängen ihres Cellos über der majestätischen Schneelandschaft.