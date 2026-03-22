Gesellschaft
SCHWEIZWEIT: Hüter der Zeit
Antoine Lange ist einer der letzten Reparateure von Morbier-Pendeluhren, auch Comtoise genannt, in der Schweiz. Mit 94 Jahren ist dieser Hüter der Zeit und Autodidakt noch lange nicht müde.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.04.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
Er, der kaum noch sehen kann, repariert und renoviert historische Pendeluhren mit Hilfe seines Tastsinns. Auch zusammen mit seinem Sohn Benoît Lange, der nach langen Jahren des Suchens und nach vielen Berufen gemerkt hat, welches außergewöhnliche Erbe er antreten kann.