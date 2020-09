SCHWEIZWEIT: Ein Alpsommer

Zuständig für rund 50 Rinder und eine Herde Milchkühe, stellen sie zusammen mit einem Käser Alpkäse her.



Beide Paare sind allein für das Wohl der Tiere zuständig und halten zudem die Alpweiden in Schuss. Harte Arbeit, an die sie gewohnt sind.



Heute können sie es auch etwas ruhiger angehen lassen: Sie genießen die Sommerzeit auf der Alp und die herrliche Bergwelt fernab des umtriebigen Alltagslebens im Tal.