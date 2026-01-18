Hauptnavigation

"SCHWEIZWEIT": Logo "SCHWEIZWEIT". Links 2 Menschen auf einem Steg am See mit Bergen im Hintergrund. In der Mitte auf dem Steg steht ein großes Bild auf dem Berge mit einem geschwungen Weg zu sehen sind.

Gesellschaft

Gesellschaft

SCHWEIZWEIT: Die Landtierärztinnen

Die Praxis "Mollie Margot" liegt in einem alten Bauernhof, mitten im Nirgendwo der Welschschweiz. Dort arbeiten 14 Frauen, von der Auszubildenden bis zur erfahrenen Tierärztin.

08.02.2026
18:30 - 19:00 Uhr

Ihr Alltag führt sie von Hof zu Hof, von Tier zu Tier – und immer auch zu den Menschen. Eine berührende Dokumentation über die besondere Verbindung zwischen Mensch und Tier – und über die Landtierärztinnen, die mit Hingabe, Herzblut und Mitgefühl im Einsatz sind.

Sie behandeln täglich nicht nur Tiere von der Geburt bis zum Tod, sie begleiten dabei auch die Menschen. Oft offenbart sich über das leidende Tier, was emotional im Alltag der Besitzer passiert.

