Gesellschaft
SCHWEIZWEIT: Die Landtierärztinnen
Die Praxis "Mollie Margot" liegt in einem alten Bauernhof, mitten im Nirgendwo der Welschschweiz. Dort arbeiten 14 Frauen, von der Auszubildenden bis zur erfahrenen Tierärztin.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 08.02.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
Ihr Alltag führt sie von Hof zu Hof, von Tier zu Tier – und immer auch zu den Menschen. Eine berührende Dokumentation über die besondere Verbindung zwischen Mensch und Tier – und über die Landtierärztinnen, die mit Hingabe, Herzblut und Mitgefühl im Einsatz sind.
Sie behandeln täglich nicht nur Tiere von der Geburt bis zum Tod, sie begleiten dabei auch die Menschen. Oft offenbart sich über das leidende Tier, was emotional im Alltag der Besitzer passiert.