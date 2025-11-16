Gesellschaft
SCHWEIZWEIT: Der Traumbastler
Der in Indien geborene und in der Schweiz adoptierte Künstler Gerry Oulevay fand nach einer dreijährigen Fahrradreise zu seinen Wurzeln seine Berufung als Straßenkünstler.
Er verwandelt alte Gegenstände in poetische Maschinen: Fahrräder, die Zuckerwatte produzieren, zu funktionsfähigen Kameras umgebaute Fotoapparate aus den 1920er-Jahren oder ein "Astro-Flugzeug", das Passagiere zwischen Seifenblasen durch die Luft wirbelt.
Mit viel Humor und handwerklichem Geschick erschafft der 39-Jährige interaktive Erlebnisse, die Jung und Alt begeistern. Seine Animationen sind mittlerweile auf vielen Festivals zu erleben – ein Universum zwischen Mechanik und Poesie.