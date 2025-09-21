Hauptnavigation

Brotzeit

Gesellschaft

Schweizweit: Brotzeit

Kindheitserinnerungen - neu interpretiert in der Backstube.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.09.2025
18:30 - 19:00 Uhr

Es erinnert an längst vergangene Kindheitstage: Eine Scheibe Brot mit kräftiger Kruste und herzhafter Krume. Eine ausgebildete Grafikdesignerin und ein ehemaliger Steuersekretär teilen sich eine Backstube, um das Brot ihrer Kindheit wieder populär zu machen.

Dafür verwenden sie regionales Mehl aus der Steinmühle, leisten viel Handarbeit und geben dem Sauerteig Zeit, damit er aufgehen kann. Direkt aus dem Ofen wird das Brot der beiden mit dem Fahrrad zur Kundschaft gebracht.

Eine Reportage von Sabine Kennel.

