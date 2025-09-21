Gesellschaft
Schweizweit: Brotzeit
Kindheitserinnerungen - neu interpretiert in der Backstube.
- 21.09.2025
- 18:30 - 19:00 Uhr
Es erinnert an längst vergangene Kindheitstage: Eine Scheibe Brot mit kräftiger Kruste und herzhafter Krume. Eine ausgebildete Grafikdesignerin und ein ehemaliger Steuersekretär teilen sich eine Backstube, um das Brot ihrer Kindheit wieder populär zu machen.
Dafür verwenden sie regionales Mehl aus der Steinmühle, leisten viel Handarbeit und geben dem Sauerteig Zeit, damit er aufgehen kann. Direkt aus dem Ofen wird das Brot der beiden mit dem Fahrrad zur Kundschaft gebracht.
Eine Reportage von Sabine Kennel.