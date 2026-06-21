Gesellschaft
SCHWEIZWEIT: Atemlos
Corina Schmed hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: den Schweizer Frauenrekord im Streckentauchen zu brechen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.07.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
Das bedeutet, mit nur einem Atemzug 159 Meter unter Wasser zu schwimmen, und das nach erst wenigen Monaten Training.
Was im Crestasee mit ersten Übungen begann, wird zum intensiven Sechsmonats-Projekt mit Pooltauchen, Kraft- und Ausdauerarbeit sowie mentalem Training.
Der Weg ist hart: Ein Blackout, eine Disqualifikation an den Schweizer Meisterschaften und ein verpasster Rekord fordern Corina Schmed körperlich wie mental bis ans Äußerste.
Doch sie lernt, dass Freitauchen auch eine innere Reise ist, eine Auseinandersetzung mit Zweifeln, Ängsten und den eigenen Grenzen.