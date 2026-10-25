Gesellschaft
SCHWEIZWEIT: In Vrenis Werkstatt
Vreni Hiltebrand ist fast 80 und hat mit ihren Händen schon vieles erschaffen: Holzspielzeug, Spieluhren, zwei Drehorgeln.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 15.11.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
Seit ihr Mann, ein Modellbauer, pensioniert ist, gehört die Werkstatt ihr.
Die Liebe zum Werken hat sie vom Vater, der ein Segelflugzeug baute. Auf dem Flugplatz lernte sie mit 17 fliegen – und Peter kennen, mit dem sie seit 55 Jahren verheiratet ist.
Der Film begleitet sie in die Werkstatt, beim Pilzesammeln und beim Alphornspiel. Die Pfeifen ihrer ersten Drehorgel fertigte sie aus dem Holz, das ihr der Vater hinterlassen hatte. Und für ihren verstorbenen Sohn schickt sie eine selbst komponierte Melodie in den Himmel.
Ein Porträt über eine Frau, die ihren Erinnerungen und Gefühlen mit den Händen eine Form gibt und den Dingen in ihrer Werkstatt Seele einhaucht.