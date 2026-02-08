Gesellschaft
SCHWEIZWEIT: Am Steilhang
50 Jahre am Limit: Der Schweizer Bergführer Dédé Anzévui ist 69 Jahre alt und blickt auf 50 Jahre als Extremskifahrer zurück. Er befuhr als Erster die legendäre Nordwand der Pigne d’Arolla.
- 01.03.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
Später folgten das Matterhorn und viele weitere. Der Steilhang, das ist sein Leben, seine Leidenschaft. Doch der Körper hat Spuren davon getragen. Ein Porträt über einen Mann, der sein Leben am Steilhang verbracht hat und sagt: Er würde nichts an seinem Leben ändern.
Noch immer steht Dédé Anzévui auf den Skiern, unter anderem mit seinem kleinen Patensohn, dessen Familie längst Dédé Anzévuis Wahlfamilie ist.