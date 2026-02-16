Verfolgt und verachtet – Rassismus gegen Sinti und Roma?

Sinti und Roma sind laut Umfragen die unbeliebteste Volksgruppe in Deutschland. Nach Jahrhunderten von Verfolgung und Ausgrenzung und dem Völkermord durch die Nationalsozialisten wirken immer noch Stereotype und massive Vorurteile. Zugleich herrscht großes Unwissen über die Geschichte und Situation von Sinti und Roma. Ein Grund: Das Thema taucht in den Lehrplänen kaum auf. Um aufzuklären, schickt die Beratungsstelle "Madhouse" Mediatoren in die Schulen. Im Gespräch erzählt einer von ihnen, wie überrascht viele Schülerinnen und Schüler sind, wenn sie erstmals "echte" Sinti und Roma kennenlernen.