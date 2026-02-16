Gesellschaft
Verfolgt und verachtet – Rassismus gegen Sinti und Roma?
Viele Menschen verheimlichen, dass sie Sinti, Roma oder Jenische sind. Dagegen singt der Rapper RealTschawo davon, dass er stolz darauf ist, ein Sinto zu sein. Im Gespräch mit "RESPEKT"-Moderatorin Sabine Pusch erzählt der Mannheimer Musiker, wie Vorurteile und Diskriminierung seine Jugend bestimmt und seine Identität geprägt haben.
- 20.03.2026
In Südbayern besucht Sabine Pusch Chantal. Ihre Urgroßeltern wurden als Jenische von den Nationalsozialisten verfolgt und waren im KZ, die Mutter wurde immer wieder bedroht und diskriminiert. Die 17-jährige Chantal wird an ihrer Schule massiv gemobbt - bis hin zum Hakenkreuz auf ihrer Schulbank mit der Schrift "Hau ab, Zigeuner". Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind inzwischen ergebnislos eingestellt.
Kein Einzelfall: Im Gespräch mit Roberto Paskowski vom Landesverband der Sinti und Roma erfährt die Moderatorin, wie fest Antiziganismus, also die rassistische Diskriminierung vermeintlicher Sinti und Roma, immer noch in der Gesellschaft verankert ist. Bei der Polizei gibt es bisher keine systematische Datensammlung oder Unterstützung für Betroffene. Roberto Paskowski kämpft dafür. Und gegen Medien, die häufig antiziganistische Vorurteile bedienen. Mit einer Klage vor dem Presserat hat er etwa eine Rüge für BILD erwirkt.
Sinti und Roma sind laut Umfragen die unbeliebteste Volksgruppe in Deutschland. Nach Jahrhunderten von Verfolgung und Ausgrenzung und dem Völkermord durch die Nationalsozialisten wirken immer noch Stereotype und massive Vorurteile. Zugleich herrscht großes Unwissen über die Geschichte und Situation von Sinti und Roma. Ein Grund: Das Thema taucht in den Lehrplänen kaum auf. Um aufzuklären, schickt die Beratungsstelle "Madhouse" Mediatoren in die Schulen. Im Gespräch erzählt einer von ihnen, wie überrascht viele Schülerinnen und Schüler sind, wenn sie erstmals "echte" Sinti und Roma kennenlernen.