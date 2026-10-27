Gesellschaft
Russlands Zukunft (3/3)
Leben in der Ungewissheit
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 11.11.2026
- 01:20 - 01:55 Uhr
Der Graben zwischen Europa und Russland wird immer tiefer. In vielen Bereichen springt China für die Russen als Partner ein. Reporter Christof Franzen reist in den Fernen Osten Russlands.
Er spürt dort dem wachsenden Einfluss nach. Wie geht es weiter mit Russland? Diese Frage beschäftigt die Welt. Die Antwort darauf: schwierig. Zu viel hängt von den schwer vorhersehbaren Entscheidungen des Präsidenten Wladimir Putin ab.
Reporter Christof Franzen ist in verschiedene Regionen Russlands gereist. Er hat Menschen gefragt, wie sie sich die Zukunft vorstellen.
Die Bandbreite der Emotionen ist groß. Während die einen den imperialen Kurs des russischen Präsidenten feiern, packen andere im Stillen ihre Koffer. Und die Mehrheit? Sie arrangiert sich mit einer immer düstereren Realität.