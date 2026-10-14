Gesellschaft
Russlands Zukunft – Leben in der Ungewissheit (2/3)
Der russische Präsident Wladimir Putin hält an seinen Kriegszielen in der Ukraine fest. Und seine Politik wird immer autoritärer.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 04.11.2026
- 03:35 - 04:10 Uhr
"Reporter" reist in die russische Stadt Nischni Nowgorod, einst eine Hochburg liberaler Reformen. Wie leben Menschen, die immer noch an ein europäisches Russland glauben? Wie geht es weiter mit Russland? Diese Frage treibt die Welt um. Die Antwort darauf: schwierig.
Zu viel hängt von den schwer vorhersehbaren Entscheidungen des Präsidenten Wladimir Putin ab. Reporter Christof Franzen ist in verschiedene Regionen Russlands gereist. Er hat Menschen gefragt, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Die Bandbreite der Emotionen ist groß. Während die einen den imperialen Kurs des Präsidenten feiern, packen andere im Stillen ihre Koffer. Und die Mehrheit? Sie arrangiert sich mit einer immer düstereren Realität.