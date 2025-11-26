Gesellschaft
Reporter Spezial – Donat auf Achse (7/7)
Jenny streamt online und lebt mit Tics. Ihren Vater hat sie früh verloren – in der virtuellen Welt findet sie Halt, um mit der echten zurechtzukommen.
- Produktionsland und -jahr:
- 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 26.11.2025
- 00:05 - 00:40 Uhr
Im Jugendtreff treffen große Träume auf endlose Stunden am Handy. Eine Folge über Selbstwert, Einsamkeit und digitale Nähe.
In der Reihe "Reporter Spezial – Donat auf Achse" reist Reporter Donat Hofer in einem Oldtimer durch die Schweiz und begegnet unterschiedlichen Menschen – ungeplant und authentisch. Was bewegt die Schweiz im Alltag? Wie leben, lieben, hoffen oder zweifeln die Menschen? In offenen Gesprächen entstehen bewegende Porträts. Es geht um das, was sonst selten ausgesprochen wird: um Tabus, um Schmerz, um Liebe und um Menschlichkeit. Und immer wieder auch um das Leichte, das Zufällige, das kleine Glück am Wegesrand.