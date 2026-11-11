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Mr Gay setzt sich ein – Diskriminierung im Gesundheitswesen

Am einen Tag behandelt er Kinder im Spital, am nächsten Tag kämpft er für die Rechte der queeren Community: Michael Pereira ist Kinderarzt – und amtierender "Mister Gay Europe".

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.12.2026
00:00 - 00:35 Uhr

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Sein Ziel ist ein Gesundheitswesen, in dem queere Menschen sicher und ohne Vorurteile behandelt werden.

Michael Pereira kennt das Gefühl, wegen seiner Homosexualität ausgegrenzt zu werden. Heute ist er Kinderarzt und "Mister Gay Europe" – eine Doppelrolle, die der 32-Jährige nutzen will, damit sich queere Menschen im Gesundheitswesen sicher fühlen.

Die Reportage begleitet Michael Pereira über Monate auf seinem Weg bei Gesprächen mit Politik und Fachwelt, bei Rückschlägen und ersten Erfolgen. Fachpersonen im Gesundheitswesen müssten sich dringend mit der Lebensrealität queerer Menschen befassen, findet der Kinderarzt. Denn: "Sogar ich komme ja teilweise an meine Grenzen. Wie sollen dann Leute, die sich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt haben, wissen, wie sie damit umgehen sollen?", sagt Michael Pereira.

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