Mr Gay setzt sich ein – Diskriminierung im Gesundheitswesen

Michael Pereira kennt das Gefühl, wegen seiner Homosexualität ausgegrenzt zu werden. Heute ist er Kinderarzt und "Mister Gay Europe" – eine Doppelrolle, die der 32-Jährige nutzen will, damit sich queere Menschen im Gesundheitswesen sicher fühlen.



Die Reportage begleitet Michael Pereira über Monate auf seinem Weg bei Gesprächen mit Politik und Fachwelt, bei Rückschlägen und ersten Erfolgen. Fachpersonen im Gesundheitswesen müssten sich dringend mit der Lebensrealität queerer Menschen befassen, findet der Kinderarzt. Denn: "Sogar ich komme ja teilweise an meine Grenzen. Wie sollen dann Leute, die sich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt haben, wissen, wie sie damit umgehen sollen?", sagt Michael Pereira.