Gesellschaft
Donat auf Achse: Von 9/11, Gott und ungewollter - Schwangerschaft
Dieses Mal trifft Donat ein Paar, das 9/11 auf ganz unterschiedliche Weise erlebte: er vor Ort, als die Twin Towers einstürzten, sie in Angst um ihn daheim.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 23.09.2026
- 00:00 - 00:35 Uhr
Und er begegnet einer jungen Frau, deren Veloabenteuer wegen der Liebe eine unerwartete Wendung nimmt.. In "Donat auf Achse" reist Moderator Donat Hofer durch die Schweiz, ohne festen Plan, geleitet vom Zufall und den Begegnungen
am Weg.
Er folgt dem, was sich ergibt, bleibt stehen, wo Menschen ihre Geschichten teilen, und lässt sich treiben durch Straßen, Plätze, Dörfer und Städte.
Was bewegt die Schweiz im Alltag? Wie leben, lieben, hoffen oder zweifeln ihre Menschen? In spontanen Gesprächen entstehen direkte und oft überraschende Portraits. Es geht um das, was selten ausgesprochen wird: Tabus, Schmerz, Liebe und Menschlichkeit. Und immer wieder auch um das Leichte, das Unerwartete, das kleine Glück am Wegesrand.