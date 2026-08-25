Gesellschaft
Donat auf Achse: Von Landwirtschaft, Impfschäden - und Patriarchen
Dieses Mal landet Donat zufällig auf einem Bauernhof, wo der Alltag von harter Arbeit und Schicksalsschlägen geprägt ist: der Vater im Rollstuhl, der Sohn behindert.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 15.09.2026
- 23:55 - 00:30 Uhr
Und er trifft eine Frau, die selbst in patriarchalen Strukturen aufgewachsen ist und ihren Kindern heute neue Wege ermöglicht. In "Donat auf Achse" reist Moderator Donat Hofer durch die Schweiz, ohne festen Plan, geleitet vom Zufall und den Begegnungen am Weg.
Er folgt dem, was sich ergibt, bleibt stehen, wo Menschen ihre Geschichten teilen, und lässt sich treiben durch Straßen, Plätze, Dörfer und Städte.
Was bewegt die Schweiz im Alltag? Wie leben, lieben, hoffen oder zweifeln ihre Menschen? In spontanen Gesprächen entstehen direkte und oft überraschende Portraits. Es geht um das, was selten ausgesprochen wird: Tabus, Schmerz, Liebe und Menschlichkeit. Und immer wieder auch um das Leichte, das Unerwartete, das kleine Glück am Wegesrand.