Gesellschaft
Donat auf Achse: Von Asyl, Luxus und einem Leben - im Rollstuhl
Dieses Mal trifft Donat einen jungen Anlageberater, der mehrere Hunderttausend Franken pro Jahr verdient. Und einen Uhrmacher, umgeben von Hunderten von Uhren.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 08.09.2026
- 23:55 - 00:30 Uhr
Für diesen zählt nicht das Geld, sondern die Zeit, die er seinen Stücken widmet. In "Donat auf Achse" reist Moderator Donat Hofer durch die Schweiz, ohne festen Plan, geleitet vom Zufall und den Begegnungen am Weg.
Er folgt dem, was sich ergibt, bleibt stehen, wo Menschen ihre Geschichten teilen, und lässt sich treiben durch Straßen, Plätze, Dörfer und Städte.
Was bewegt die Schweiz im Alltag? Wie leben, lieben, hoffen oder zweifeln ihre Menschen? In spontanen Gesprächen entstehen direkte und oft überraschende Portraits. Es geht um das, was selten ausgesprochen wird: Tabus, Schmerz, Liebe und Menschlichkeit. Und immer wieder auch um das Leichte, das Unerwartete, das kleine Glück am Wegesrand.