Gesellschaft
Plötzlich gelähmt – Entscheidung über Leben und Tod
"Plötzlich gelähmt - Entscheidung über Leben und Tod" ist ein Film über Identität, Sinn und die erstaunliche Fähigkeit des Menschen, sich an das Unvorstellbare zu gewöhnen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 17.06.2026
- 01:25 - 02:00 Uhr
Ein Hoffnungsschimmer kommt in Form einer Forschungsstudie: Ein Chip im Gehirn und Elektroden im Rückenmark sollen Bewegung wieder ermöglichen. Guido ist erst der zweite Mensch, der daran teilnimmt.
Guido Suter, 50, ehemaliger Elitesoldat, Swiss-Ski-Coach und Leiter von EDA-Kriseneinsätzen, lebte stets am Limit. Seit einem Skiunfall vor drei Jahren ist er vom Hals abwärts gelähmt und steht nun vor der Entscheidung: Weiterleben oder Exit?
Nach dem Unfall ist für Guido klar: "So will ich nicht leben." Er gibt sich ein Jahr, um herauszufinden, ob er in diesem Körper weiterleben will.
Filmemacherin Theresa Hofer – eine Freundin von Guido Suter – begleitet ihn auf dieser emotionalen Reise zwischen Leben und Tod.