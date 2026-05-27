Plötzlich gelähmt – Entscheidung über Leben und Tod

Guido Suter, 50, ehemaliger Elitesoldat, Swiss-Ski-Coach und Leiter von EDA-Kriseneinsätzen, lebte stets am Limit. Seit einem Skiunfall vor drei Jahren ist er vom Hals abwärts gelähmt und steht nun vor der Entscheidung: Weiterleben oder Exit?



Nach dem Unfall ist für Guido klar: "So will ich nicht leben." Er gibt sich ein Jahr, um herauszufinden, ob er in diesem Körper weiterleben will.



Filmemacherin Theresa Hofer – eine Freundin von Guido Suter – begleitet ihn auf dieser emotionalen Reise zwischen Leben und Tod.