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Gesellschaft

Plötzlich gelähmt – Der harte Weg zurück ins Leben

Guido Suter, 50, war Elitesoldat, Swiss-Ski-Coach und führte Kriseneinsätze für das EDA – immer bereit, bis ans Limit zu gehen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.06.2026
00:00 - 00:35 Uhr

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Reporter

Vor drei Jahren brach er sich bei einem Skiunfall den zweiten Halswirbel und ist seitdem vom Hals abwärts gelähmt. Wie geht er mit seinem Schicksal um?

Nach dem Unfall war für ihn sofort klar: "So will ich nicht leben." Getragen von der Hoffnung, wieder laufen zu können, kämpft er um jeden Millimeter Fortschritt. Doch die Realität holt ihn ein: In der siebenmonatigen Reha wird klar, dass ein Leben ohne Rollstuhl nicht mehr möglich sein wird.

Filmemacherin Theresa Hofer – eine Freundin von Guido Suter – begleitet ihn auf dieser emotionalen Achterbahnfahrt zwischen Hoffnung und vielen Zweifeln.

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