Gesellschaft
Bergsturz in Brienz – Eine Bauernfamilie bangt - um ihre Heimat
Seit Jahren ist das Schweizer Bergdorf Brienz von einem Bergsturz und einem rutschenden Untergrund bedroht, der Häuser, Straßen und Land zerstört und Existenzen gefährdet.
- Produktionsland und -jahr:
- Datum:
- Sendetermin
- 10.09.2025
- 00:00 - 00:35 Uhr
Mittendrin ist die Bauernfamilie Bonifazi. Ihr Alltag ist geprägt vom Wechselspiel zwischen Hoffnung und Resignation.
Anfang Mai 2019 erfahren Bonifazis, dass ihrem Dorf die Evakuierung droht. Der instabile Fels oberhalb des Dorfs könnte jederzeit in Bewegung geraten, während darunter das Plateau, auf dem das Dorf steht, ebenfalls abrutscht. Seitdem erleben die Bonifazis eine emotionale Achterbahnfahrt: Evakuierung, Rückkehr, neue Evakuierung – begleitet von Frust und Zweckoptimismus.
Trotz des Bergsturzes 2023, der das Dorf nur knapp verschonte, bleibt die Frage offen: Hat Brienz eine Zukunft? Oder ist es längst eine verlorene Heimat?
Reporter Simon Joller begleitet die Bonifazis seit über sechs Jahren, eine Familie, die seit Menschengedenken ihre Heimat in Brienz hat.