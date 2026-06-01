Gesellschaft
«rec.»: Mobbing – Ausgrenzug bis zum Suizid
Mobbing beginnt oft leise und hinterlässt tiefe Spuren. «rec.» begleitet Betroffene, die jahrelang gelitten haben.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 24.06.2026
- 01:25 - 02:00 Uhr
- Ton
- AD
Margaux und Thomas kämpfen noch heute mit den Folgen. Célines Schicksal zeigt tragisch: Mobbing kann tödlich enden. Prävention und Sensibilisierung sind überlebenswichtig.
Seit der ersten Klasse wurde Margaux von Gleichaltrigen gedemütigt und sogar geschlagen. «Ich habe geschwiegen, als würde mir alles nichts ausmachen», sagt die 28-Jährige heute. Als das Mobbing in der Berufslehre weitergeht, bricht sie zusammen. «Mein Körper hat Stopp geschrien. Ich war seelisch und körperlich am Ende und konnte nicht mehr aus dem Haus.»
Auch Thomas wird in der Schulzeit und im Berufsleben wegen seines «Andersseins» verspottet. Die ständigen Anfeindungen verunsichern ihn zutiefst: «Das Mobbing hat mich verletzt und einsam gemacht. Ich habe mich gefragt, was mit mir nicht stimmt. Und ob ein Leben so noch Sinn macht.»
Wie gefährlich Mobbing werden kann, zeigt Célines Geschichte. Die 13-Jährige nimmt sich nach monatelangem Cybermobbing das Leben. Ihre Eltern kämpfen mit der Trauer und für Aufklärung: «Mobbing muss enttabuisiert werden, jeder soll Verantwortung übernehmen.»