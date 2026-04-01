rec. - Angst vor dem Scheitern

Sales Kistler stand vor dem Abschluss seiner Ausbildung zum Sekundarlehrer. Doch je näher das Ziel rückte, desto mehr verspürte er den Leistungsdruck. «Ich konnte nicht mehr schlafen, ich zitterte immerzu», erzählt er. Er hatte solche Angst zu versagen, dass er zum Alkohol griff – erst ein Bier am Abend, dann immer mehr: «Es war eine Abwärtsspirale. Ich musste das Studium abbrechen.» Heute, sechs Jahre später, macht Sales eine Lehre als Schreiner in einer geschützten Werkstatt und steht vor der ersten grossen Prüfung seit seinem Zusammenbruch.