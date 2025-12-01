Hauptnavigation

Ostdeutschland – Chancen trotz Polarisierung?

Abgehängte Regionen in Ostdeutschland sind von Abwanderung, Überalterung und Infrastrukturzerfall geprägt. Eine Fundgrube für populistische Politiker.

Sendetermin
16.12.2025
23:55 - 00:30 Uhr

Die Parteien an den politischen Rändern profitieren; besonders die AfD. "Reporter" trifft aber auch findige Menschen, die dort Freiräume nutzen.

Die Situation in Ostdeutschland ist vielseitig. In Dresden zum Beispiel ist, im sogenannten Silicon Saxony, eine europäische Hochburg für die Halbleiter-Produktion entstanden.

Doch viele Ortschaften kämpfen mit Bevölkerungsschwund, Überalterung, vernachlässigter Infrastruktur, Leerstand, Männerüberschuss. Insbesondere die AfD feiert dort große Erfolge. Dabei warnen Wirtschaftsexperten. Die fremdenfeindliche AfD-Politik würde Attraktivität dieser Ortschaften weiter vermindern und das Problem verschärfen.

Reporter Christof Franzen besucht Menschen, die sich gegen diesen Trend wehren.

