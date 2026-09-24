Gesellschaft
Leben mit Downsyndrom – Janusch und seine Familie
Janusch kommt mit dem Downsyndrom zur Welt. Die Mutter hat keine vorgeburtlichen Untersuchungen gemacht – zum Glück, wie sie sagt. So habe sie ihre Schwangerschaft genießen können.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 13.11.2026
- 12:20 - 12:50 Uhr
Olga Jappert Vonmoos und Michael Jappert hatten keinen Anlass zur Sorge. Knapp zwei Jahre nach dem ersten erwarteten die jungen Eltern ihr zweites Kind. Kurz nach der Geburt stellte sich heraus: Janusch hat das Downsyndrom. "Reporter" begleitet die Familie.
Wegen eines Darmverschlusses verbrachte Janusch den ersten Lebensmonat auf der Intensivstation – ein Kampf zwischen Leben und Tod. Heute geht es ihm gut, aber Arztbesuche und aufwendige Therapien bleiben ein großes Thema. Und trotzdem: "Um nichts in der Welt möchte ich das zusätzliche Chromosom wieder hergeben", sagt Olga Jappert Vonmoos.