Gesellschaft
Landwirtschaft trotz allem – Aufbruch ins harte Bauernleben
"Reporter" rückt Menschen sowie deren Schicksale und Abenteuer ins Zentrum, deren Geschichte in der Schweiz und weltweit gesellschaftliche oder politische Trends illustriert.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 18.02.2026
- 00:45 - 01:20 Uhr
Die Inhalte sind weit gefächert. Gezeigt werden neben den großen Abenteuern auch die kleinen Sensationen des Alltags. "Reporter" pflegt die klassische Reportage: Lineare Dramaturgien, subjektives Erzählen, der Reporter als
Augenzeuge, authentische Emotionen.