Gesellschaft
Donat auf Achse: Von Ziegen, Hochzeiten und Organspende
Dieses Mal begleitet Donat ein junges Paar ins Standesamt, das sich trotz eines Unfalls am Polterabend nicht aus der Bahn werfen lässt und sich das Jawort gibt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 06.10.2026
- 23:55 - 00:30 Uhr
Und er trifft eine Frau, die nach Wochen im Koma mit einer Spenderlunge weiterlebt und erzählt, wie sich ein Neuanfang anfühlt. In "Donat auf Achse" reist Moderator Donat Hofer durch die Schweiz - ohne festen Plan, geleitet vom Zufall und den Begegnungen am Weg.
Er folgt dem, was sich ergibt, bleibt stehen, wo Menschen ihre Geschichten teilen, und lässt sich durch Straßen, Dörfer und Städte treiben.
Was bewegt die Schweiz im Alltag? Wie leben, lieben, hoffen oder zweifeln ihre Menschen? In spontanen Gesprächen entstehen direkte und oft überraschende Porträts. Es geht um das, was selten ausgesprochen wird: um Tabus, Schmerz, Liebe und Menschlichkeit. Und immer wieder auch um das Leichte, das Unerwartete, das kleine Glück am Wegesrand.