Gesellschaft
Donat auf Achse: Von Kindheitstraumas, ESC-Stars und - Raubkunst
Dieses Mal trifft Donat auf einen Mann, der als Kind häusliche Gewalt erlebte und heute alles daransetzt, in seiner Familie neue Muster zu leben.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 29.09.2026
- 23:55 - 00:30 Uhr
Und ein ESC‑Star öffnet überraschend die Tür und gewährt einen seltenen Einblick in sein Zuhause. In "Donat auf Achse" reist Moderator Donat Hofer durch die Schweiz, ohne festen Plan, geleitet vom Zufall und den Begegnungen am Weg.
Er folgt dem, was sich ergibt, bleibt stehen, wo Menschen ihre Geschichten teilen, und lässt sich treiben durch Straßen, Plätze, Dörfer und Städte.
Was bewegt die Schweiz im Alltag? Wie leben, lieben, hoffen oder zweifeln ihre Menschen? In spontanen Gesprächen entstehen direkte und oft überraschende Portraits. Es geht um das, was selten ausgesprochen wird: Tabus, Schmerz, Liebe und Menschlichkeit. Und immer wieder auch um das Leichte, das Unerwartete, das kleine Glück am Wegesrand.