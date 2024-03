Autotuner – Alle Poser und Raser?

«rec.»-Reporter Livio Chistell will wissen, was an den Vorurteilen dran ist und lernt für seine Reportage Tunerinnen und Tuner kennen – Menschen, deren Leidenschaft darin besteht, ihr Fahrzeug leistungsstärker zu machen oder es optisch und akustisch aufzumöbeln. Der Mechatroniker Gino Gradolf liebt sein Hobby über alles, investiert viel Zeit und Geld darin und regt sich auf, dass er mit Rasern und Posern in denselben Topf geworfen wird. Er will Reporter Livio zeigen, dass diese Schubladisierung ungerechtfertigt ist und lädt ihn zu einer Ausfahrt mit seiner Crew ein. Zusammen mit sechs anderen Autoliebhabenden fahren sie an einem Sonntag über drei Schweizer Pässe. «Wir fahren lieber auf Bergstrassen als in der Stadt. Hier darf es auch mal lauter sein und es stört niemanden», so Gino.