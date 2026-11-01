Julia Zanettin weiss, dass sie jung sterben wird. Trotzdem schöpft sie immer wieder Kraft, kann sich auf das Leben im Hier und Jetzt einlassen und kostbare Augenblicke geniessen: «Ich entscheide mich immer wieder dazu, das zu sehen, was noch möglich ist – und das ist noch viel.» Beim Basteln mit ihrer besten Freundin reflektiert sie, wie die Diagnose ihre Freundschaft verändert hat. Beim Verfassen ihres Testaments teilt sie unbeschönigt ihre Todesängste und den Schmerz darüber, dass andere um sie trauern müssen. Während der Dreharbeiten verschlechtert sich Julias Gesundheitszustand gravierend. Auf der Palliativstation spricht Julia darüber, was ihr das Leben bedeutet hat und wie sich ihre Sicht auf das Sterben verändert. Was bleibt, wenn die Zeit knapp wird – und wie lässt sich das Leben bis zum letzten Moment umarmen?