Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Querbeet
  4. Räucheröle
Räucheröle: Harz-Salbe abfüllen

Gesellschaft

Räucheröle

Nadelgehölze als Heilpflanzen? In Fichte und Wacholder steckt so einiges. Sabrina Nitsche erfährt, was es mit den ätherischen Ölen der Nadelgehölze auf sich hat und wie sich aus den Nadeln ein heilsamer Balsam herstellen lässt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.02.2026
12:50 - 13:20 Uhr

Mehr

sendetypical querbeet

Querbeet

Regrow your veggie

Salatstrunk, Lauchwurzel oder Avocadokern landen bei den meisten Menschen in der Biotonne oder auf dem
Kompost. Regrower sind da anders. Sie legen den "Abfall" in Wasserschalen oder Töpfe und warten bis zu nächsten Ernte.

Pflegetipps für Zimmerpflanzen

Die dunkle Jahreszeit stellt Zimmerpflanzen auf eine harte Probe, wenn sie nicht ausreichend Sonnenlicht abbekommen. Umso wichtiger ist jetzt die richtige Pflege, bei der man die Pflanzen auch gleich vermehren kann.

Valentinstag

Am 14. Februar ist Valentinstag. Floristin Simone Spengler-Mesch zeigt ihre Ideen für passende Geschenke.

Vierjahreszeitengarten Niederbayern

Das kleine Dorf Mitterkogl liegt auf einer der ersten Hügelketten des Bayerischen Waldes. Dort befindet sich der „Garten der vier Jahreszeiten“ von Katrin Schumann. Vor gut zehn Jahren aus einer Obstwiese entstanden, wird der Garten seitdem ökologisch bewirtschaftet.

Räucheröle
Nadelgehölze als Heilpflanzen? In Fichte und Wacholder steckt so einiges. Sabrina Nitsche erfährt, was es mit den ätherischen Ölen der Nadelgehölze auf sich hat und wie sich aus den Nadeln ein heilsamer Balsam herstellen lässt.

Regrow your Veggie
Salatstrunk, Lauchwurzel oder Avocadokern landen bei den meisten Menschen in der Biotonne oder auf dem
Kompost. Regrower sind da anders. Sie legen den "Abfall" in Wasserschalen oder Töpfe und warten bis zu nächsten Ernte.

Pflegetipps für Zimmerpflanzen
Die dunkle Jahreszeit stellt Zimmerpflanzen auf eine harte Probe, wenn sie nicht ausreichend Sonnenlicht abbekommen. Umso wichtiger ist jetzt die richtige Pflege, bei der man die Pflanzen auch gleich vermehren kann.

Valentinstag
Am 14. Februar ist Valentinstag. Floristin Simone Spengler-Mesch zeigt ihre Ideen für passende Geschenke.

Vierjahreszeitengarten Niederbayern
Das kleine Dorf Mitterkogl liegt auf einer der ersten Hügelketten des Bayerischen Waldes. Dort befindet sich der "Garten der vier Jahreszeiten" von Katrin Schumann. Vor gut zehn Jahren aus einer Obstwiese entstanden, wird der Garten seitdem ökologisch bewirtschaftet.

  • Moderation - Sabrina Nitsche

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.