Räucheröle

Nadelgehölze als Heilpflanzen? In Fichte und Wacholder steckt so einiges. Sabrina Nitsche erfährt, was es mit den ätherischen Ölen der Nadelgehölze auf sich hat und wie sich aus den Nadeln ein heilsamer Balsam herstellen lässt.



Regrow your Veggie

Salatstrunk, Lauchwurzel oder Avocadokern landen bei den meisten Menschen in der Biotonne oder auf dem

Kompost. Regrower sind da anders. Sie legen den "Abfall" in Wasserschalen oder Töpfe und warten bis zu nächsten Ernte.



Pflegetipps für Zimmerpflanzen

Die dunkle Jahreszeit stellt Zimmerpflanzen auf eine harte Probe, wenn sie nicht ausreichend Sonnenlicht abbekommen. Umso wichtiger ist jetzt die richtige Pflege, bei der man die Pflanzen auch gleich vermehren kann.



Valentinstag

Am 14. Februar ist Valentinstag. Floristin Simone Spengler-Mesch zeigt ihre Ideen für passende Geschenke.



Vierjahreszeitengarten Niederbayern

Das kleine Dorf Mitterkogl liegt auf einer der ersten Hügelketten des Bayerischen Waldes. Dort befindet sich der "Garten der vier Jahreszeiten" von Katrin Schumann. Vor gut zehn Jahren aus einer Obstwiese entstanden, wird der Garten seitdem ökologisch bewirtschaftet.