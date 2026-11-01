Gesellschaft
Adventsdeko aus dem Garten
Heute in "Querbeet": * Adventsdekoration aus dem Garten * Verwandlung eines Gartens * Urban Jungle in Bayern * Hausbäume für kleine Gärten *
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 19.11.2026
- 12:45 - 13:15 Uhr
Adventsdeko aus dem Garten
Aus Zweigen, Beeren und Tannengrün entsteht bei Sabrina Nitsche stimmungsvolle Adventsdeko – natürlich, nachhaltig und fast alles aus dem Garten.
Rewild your garden (3)
Naturgartenplaner David Seifert verwandelt einen konventionellen in einen artenreichen Naturgarten – mit Trockenmauer, Wasserflächen, wilden Stauden und naturnahen Wegen fürs Auge und für die Artenvielfalt.
Urban Jungle in Bayern
Im Wohnzimmer ein grüner Dschungel? Duschen mit Lianen von der Decke? Überall grünt und wuchert es. Der "Urban Jungle" ist ein Trend, der auch in Bayern zu finden ist. Besuche bei Menschen und ihren grünen Oasen und Tipps und Tricks zum erfolgreichen Dschungelgärtnern.
Hausbäume für kleine Gärten
Die Grundstücke sind im Laufe der letzten Jahre immer kleiner geworden. Klassische Haus- oder Hofbäume sind dafür viel zu groß. Experten der Bayerischen Landesanstalt für Gartenbau in Veitshöchheim zeigen die Top 5 der Hausbäume für kleine Gärten.
Moderation - Sabrina Nitsche