Gesellschaft
Querbeet
Die Gemüsekulturen sind gut gewachsen. Jetzt ist es für Sabrina Nitsche Zeit, zu ernten. Heute Rote Bete und Brokkoli. Sie zeigt, worauf es dabei ankommt, Ideen zur Verarbeitung inklusive.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.10.2026
- 12:54 - 13:23 Uhr
Garten- und Landschaftsbaulehrling Elias legt heute ein neues Beet mit Gehölzen und Stauden an. Bei deren Auswahl war ihm wichtig, dass diese pflegeleicht und insektenfreundlich sind.
Sabrina gestaltet eine herbstliche Dekoration mit Weidenzweigen, Hagebutten und Hortensien.
Im Garten von Kathrin Robl im oberpfälzischen Falkenstein darf fast alles wachsen: neben Zier- und Nutzpflanzen auch etliche Wildkräuter. Aus einigen dieser Kräuter stellt die Gärtnerin Tees, Ölauszüge und Zusätze für Fußbäder her.
Im Präriebereich des Ökologisch-Botanischen Gartens in Bayreuth wachsen Stauden und Gräser aus Nordamerika. Das Besondere: Ein Teil der Pflanzen wird nicht zurückgeschnitten, sondern abgebrannt.