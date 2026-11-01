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En neuer Weg für den Sussmann-Kiosk im Querbeet-Garten mit Sabrina Nitsche

Gesellschaft

Plattenbelag verlegen

Heute mit diesen Themen: ** Plattenbelag verlegen * Rewild your garden - 2 * Obstschaugarten in Veitshöchheim * Herbstdeko **

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.11.2026
12:50 - 13:20 Uhr

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sendetypical querbeet

Querbeet

Plattenbelag verlegen

Ein ehemaliger Zeitungskiosk ist umgezogen! Vom Münchner Hauptbahnhof an den Rand des Querbeet-Gartens. Er wird unser neuer Indoor-Drehort. Vom Garten aus kann man ihn über einen Plattenweg erreichen. Den muss Sabrina Nitsche aber erst noch verlegen…

Rewild your garden (2)

Naturgartenplaner David Seifert verwandelt einen konventionellen in einen artenreichen Naturgarten – mit Trockenmauer, Wasserflächen, wilden Stauden und naturnahen Wegen fürs Auge und für die Artenvielfalt!

Herbstdeko aus dem Garten

Für viele ist der Herbst grau und trist. Dabei liefert er gerade jetzt die schönsten Farben und Formen – und jede Menge Material für natürliche Deko. Floristin Beatrix Schaffranka zeigt drei Ideen, die schnell gemacht sind, ganz ohne viel Einkauf: natürlich und leicht nachzumachen.

Neuer Obstschaugarten in Veitshöchheim

Knackige Äpfel, gesunde Himbeeren, aromatische Feigen - all das und noch viel mehr wächst im neuen Obstschaugarten der Bayerischen Landesanstalt für Gartenbau. Geplant und gepflanzt haben ihn die angehenden Gärtner im Obstbau mit Unterstützung der Profis vor Ort.

Moderation – Sabrina Nitsche

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